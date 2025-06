【灣區新聞】聖荷西警方逮捕多名未成年嫌犯 疑涉數十宗爆竊與暴力犯罪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西市警局週二宣布逮捕多名未成年嫌犯,他們涉及從去年底開始的數個月期間,在聖荷西市發生的數十宗爆竊與暴力犯罪,另有兩名被指涉案成年女性也被捕,遭到破壞和損失的財產商品接近一百萬元。

警方週二公布監視錄影顯示,今年3月24日,其中一起犯案情況,商店大門遭到破壞,隨後嫌犯到店內盜竊。

這一連串的犯罪,從去年12月24日開始,聖荷西市警局表示,從去年12月到今年3月期間,該市發生多起商店爆竊案、車輛盜竊案、攻擊以及意圖劫車案等,這些罪行都跟一群嫌犯有關,他們涉嫌盜竊車輛,然後開著贓車強行闖入商家的店面,或是使用鏈條撬開門框盜竊,拿走各種物品之後,駕駛被盜車輛逃離現場。

聖荷西市警局局長Paul Joseph說:「三名青少年和兩名成人,因涉嫌一系列嚴重犯罪而被捕,其中包括數十起商店爆竊、企圖搶劫和車輛盜竊,這些犯罪並非孤立也非衝動,它們是經過精心策劃、協調一致的,並且實施起來極具侵略性。」

聖荷西市長馬漢 Matt Mahan說:「我們今天說的是超過六十起犯罪,從劫車、爆竊到攻擊,而且針對少數族裔的小商業。」

警方在今年3月25日追查一起竊車案和一起劫車未遂案時,透過車牌閱讀器科技找到兩輛失車,試圖攔截未果,後來發現一輛汽車在101號公路入口拋錨,兩名嫌犯徒步逃離,一名未成年人被抓獲。

警方經過數個月的調查,確認有六名14至16歲青少年跟這些犯罪有關,隨後獲得其中在逃三人的逮捕令和相關住處的搜索令,在6月17日發動搜索,逮捕了三名未成年人,另外有兩名成年女性,因涉嫌企圖丟棄證據、拒捕、收受贓物以及引誘未成年人犯罪等罪名被捕。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen表示,甚至有家長協助銷售贓物。

Rosen說:「在一名未成年人的母親幫助下,一名未成年人的母親,他們將偷來的商品轉售並留下所得,與此同時,店主遭受數千元財產損失和商品損失,該團夥造成近100萬元的損失。」

部分受害商家也出席記者會,馬漢除了對受害商家的遭遇表示同情,也呼籲家長要教育好下一代。

地檢官表示,已與受害的小商業會面,雖然嫌犯主要是未成年人士,但他認為事件非常重大,其中兩名青少年仍被收押,另一名青少年獲准保釋,起訴罪名包括用致命武器攻擊、劫車,以及爆竊等。

