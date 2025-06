【財經新聞】包維爾重申對減息持觀望態度 再若特朗普猛烈抨擊

【KTSF 張麗月報導】

雖然總統特朗普不斷催促聯儲局減息,但聯儲局主席包維爾週二在國會作證時再次重申,在減息問題上,現階段仍會採取觀望態度,因為要參考當前數據之後,才調整貨幣政策。

特朗普在社交媒體上再次猛烈抨擊包維爾並沒有快速減息,也遠遠跟不上歐洲央行減息的步伐。

特朗普指包維爾「非常頑固,他希望國會要認真改變他的行事作風」。

特朗普說, 「就是由於包維爾的無能,相信未來幾年都要付出代價」。

雖然特朗普不斷催促聯儲局減息,但包維爾週二在國會眾議院金融服務委員會作證時再次重申,在現階段並不急於減息,必須參考當前數據之後,才調整利率政策。

包維爾說:「現階段我們等候觀察更多關於經濟可能的走勢然後才考慮,是否調整我們的政策立場。」

包維爾指出,今年加徵關稅可能會推高物價,從而影響經濟活動。

他說,關稅引發的通脹可能會是暫時,或者可能導致更持久的通脹,而聯儲局的職責就是要防止短暫物價上漲造成持久的通脹問題。

特朗普催促聯儲局減息,主要因為可以為美國巨額的國債,無需支付更多利息,但聯儲局一直都抗拒釐定利率政策時考慮政府的財務成本,反而是專注於整體經濟的健康狀況和通脹。

此外,包維爾也提到雖然前景的不確定性升高,但經濟仍然穩健,失業率仍然偏低,勞工市場也處於或接近最高就業水平,通脹已經從高位明顯回落,但仍然徘徊在局方2%目標以上,因此局方必須留意通脹和就業市場所面對的風險。

