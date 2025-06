【KTSF】

繼上週多宗自動櫃員機搶案後,東灣Pleasanton警方宣佈本週將於當地各銀行停車場增派巡邏警員。

警方表示,匪徒通常2至3人一組,身穿深色衫並戴著全罩式面罩,會於傍晚時分打劫正在提款的市民。

警方沒透露總共發生多少宗案件,但在每一宗搶劫案,匪徒都威脅甚至動手攻擊受害人搶走現金,目前沒有受害人表示匪徒持有武器。

而根據作案時間與匪徒特徵等共通點,警方研判這些案件可能有關聯,而每宗案件匪徒的逃逸車輛皆不同。

警方提醒民眾,夜間提款時務必提高警覺,建議選擇室內或照明充足的櫃員機,盡量避免一次提取大量現金,若遇到搶案,應立即撥打911報警。

