【灣區新聞】菲律賓快餐連鎖品牌Jollibee重返舊金山（視頻）

菲律賓快餐連鎖品牌Jollibee,2011年撤出舊金山(三藩市)後,今個夏天將重返市區,新分店將會位於舊金山Market街。

Jollibee指,自2021年起,便開始籌備這間新門市,地點位於Market街934號Powell捷運站出口旁,Hallidie Plaza上方。

近期該店面終於出現明顯進展,不但外觀完成紅色邊框裝修,還張貼了招募海報,顯示開幕在即。

根據官網,目前預定開幕時間為今年夏天。

而門市租用空間達7,481平方英尺,涵蓋一樓、中層與地下室,但實際供用餐的面積約為2,800多平方英尺,約有51個座位。

業者指出,延遲多年,主因受限於市府許可審批流程,以及受限於與鄰近捷運站共用牆身的結構。

根據現場招募資訊,Jollibee開出每小時20元的起薪點,略高於舊金山調整後的最低時薪19.18元。

Jollibee灣區其他分店包括Daly City、南舊金山與Alameda。

