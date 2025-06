【國際新聞】據報伊朗核設施未被美軍摧毁 核計劃僅倒退數月

【有線新聞】

以色列和伊朗達成停火,各自宣告取得勝利,據報美國初步情報分析,美軍未有摧毀伊朗核設施,只令核計劃倒退數月。

美軍空襲伊朗三個核設施,總統特朗普宣稱行動成功,已經重挫德黑蘭的核計劃。以色列和伊朗達成停火,各自宣告取得勝利。據報美國初步情報分析,美軍未有摧毀伊朗核設施,只令核計劃倒退數月。

美軍空襲伊朗三個核設施,總統特朗普宣稱行動成功,已經重挫德黑蘭的核計劃。不過傳媒引述美國國防情報局初步分析,美軍上周的轟炸對核設施造成重大破壞,但未至於完全摧毀,相信只會令伊朗核計劃倒退數月,最快可以於一至兩個月內重啟。消息指,大部分離心機完好無缺,濃縮鈾庫存亦沒被完全清除。

以色列和伊朗落實停火各自稱取得勝利,美國促成伊朗和以色列停火後首都德黑蘭有民眾上街慶祝戰事結束,又高呼反美和以色列的口號。

總統佩澤希齊揚發公開信指,由以色列挑起歷時12天的戰事結束,國家取得重大勝利。下令各部門著手重建工作,又稱以色列意圖摧毀核設施的計劃失敗,亦已經準備好重啟與美國的核談判。

以色列總理內塔尼亞胡亦宣稱取得歷史性勝利,警告若伊朗重啟核計劃,以色列會強硬回應。

