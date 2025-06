【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週二表決阻擋民主黨人就特朗普下令轟炸伊朗的事,動議彈劾總統特朗普。

眾議院今天以344票對79票的大多數票表決通過,封殺一項由民主黨籍眾議員Al Green提出的決議案,這項決議案是彈劾特朗普,指特朗普濫用總統權力。

Green表示,根據憲法,特朗普必須得到國會批准去攻擊另一個國家,因為當前並沒有發生對美國構成即時威脅的事,而令特朗普要攻擊另一個國家。

眾議院今次按黨派路線表決,結果有128名民主黨人加入共和黨陣營,去阻止進步派民主黨人提出的彈劾案。

而這項封殺彈劾案動議,屬於一種程序機制,容許眾議員投票決定是否同意審議彈劾案動議,而無需對議案本身作出表決。

