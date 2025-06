【有線新聞】

美國眾議院禁止職員在公務電子裝置上使用通訊程式WhatsApp。

眾議院行政部門向全體職員發通知,稱網絡安全辦公室認為WhatsApp在保護用戶資料方面欠缺透明度,且沒有為儲存數據加密,存在安全隱憂,職員不能在手機或電腦等公務電子裝置下載或保留程式,意味與TikTok及DeepSeek同樣受限制。

當局建議改用微軟、蘋果及亞馬遜的通訊平台,Meta強烈反對決定,稱WhatsApp安全程度高於其他平台。

