【全國新聞】美國邊防警員逮捕無證移民 被批使用過份武力

【有線新聞】

美國加州南部有邊防警員拘捕一名非法居留男人時，被指使用過份武力。被捕男人的兒子是退役海軍陸戰隊員，稱覺得被背叛。

有片段拍攝到無證居留的巴蘭科多次被人拍打，事發在加州南部聖安娜市，蒙面的邊防警員周六拘捕他，巴蘭科不斷呼叫試圖反抗，警員將他壓在地上，又打他的頭部，之後想將他押上車帶走。

巴蘭科再反抗，警員用棍壓著他後頸，另一人捉起其中一隻腳強行推他上車。

國土安全部則在社交平台發放更多片段，警員向他使用胡椒噴霧指是巴蘭科先手持除草機，試圖襲擊執法人員及拒捕，傳媒報道不全面。又指巴蘭科是非法移民，強調拘捕過程符合守則，現時被移民及海關執法局拘留，已提供醫療治理。

48歲的巴蘭科是園藝師，他三個兒子都是海軍陸戰隊員，其中兩人仍在服役。已退役的兒子收到父親來電，稱當時見到蒙面執法人員靠近，害怕因為無證居留而被捕，父親稱受了傷，很痛，亦很飢餓和口渴。

他說父親沒有合法證件，但沒有犯罪紀錄，批評執法人員使用過份武力，自己亦服務國家，感覺被背叛。

聖安娜市議員埃爾南德斯指，移民及海關執法局持續在社區突擊搜捕造成恐慌，批評執法人員蒙面毆打人是濫用權力。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。