【全國新聞】美國邊防警員逮捕無證移民 被批使用過份武力

美國加州南部有邊防警員拘捕一名非法居留男人時,被指使用過份武力。被捕男人的兒子是退役海軍陸戰隊員,稱覺得被背叛。

有片段拍攝到無證居留的巴蘭科多次被人拍打,事發在加州南部聖安娜市,蒙面的邊防警員周六拘捕他,巴蘭科不斷呼叫試圖反抗,警員將他壓在地上,又打他的頭部,之後想將他押上車帶走。

巴蘭科再反抗,警員用棍壓著他後頸,另一人捉起其中一隻腳強行推他上車。

國土安全部則在社交平台發放更多片段,警員向他使用胡椒噴霧指是巴蘭科先手持除草機,試圖襲擊執法人員及拒捕,傳媒報道不全面。又指巴蘭科是非法移民,強調拘捕過程符合守則,現時被移民及海關執法局拘留,已提供醫療治理。

48歲的巴蘭科是園藝師,他三個兒子都是海軍陸戰隊員,其中兩人仍在服役。已退役的兒子收到父親來電,稱當時見到蒙面執法人員靠近,害怕因為無證居留而被捕,父親稱受了傷,很痛,亦很飢餓和口渴。

他說父親沒有合法證件,但沒有犯罪紀錄,批評執法人員使用過份武力,自己亦服務國家,感覺被背叛。

聖安娜市議員埃爾南德斯指,移民及海關執法局持續在社區突擊搜捕造成恐慌,批評執法人員蒙面毆打人是濫用權力。

