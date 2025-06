【國際新聞】特朗普形容伊朗報復「非常弱」 稱以伊同意停火

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普形容,伊朗的報復是「非常弱」的回應,他認為現在伊朗或者可以推進和平與和諧,而他也會鼓勵以色列如此做,以結束以伊這場戰爭,他週一在社交媒體上宣布,以伊同意停火,但沒有透露細節。

特朗普在較早時曾經聲稱,如果伊朗對美軍621攻擊作出報復行動,他就會繼續打擊伊朗,但是在伊朗向卡塔爾的美軍烏代德空軍基地發射多枚導彈之後幾小時,特朗普在社交媒體上發帖文,形容伊朗的還擊報復行動「非常弱」,換言之他無意加強還擊,令美國拖入更深的戰爭。

他也感謝伊朗預早通知有關發射導彈報復的事,沒有美國人受傷,也沒有造成損毀,特朗普說,最重要的是,美國已經將伊朗一鋪清袋,現在伊朗大概可以走向和平以及和諧,他也熱切鼓勵以色列這樣做,以結束以伊這場「可以持續多年,並摧毀整個中東的戰爭」。

特朗普週一在社交媒體宣布,以伊雙方同意停火,在美國東岸時間午夜過後停火生效,12小時後這場戰爭正式結束,具體細節尚未透露,以伊雙方也暫時未予以證實。

在週一較早時,以色列發動新一波的襲擊,瞄準伊朗北部地區及首都德黑蘭多個目標,包括一個負責鎮壓民眾抗議活動的治安總部,及一座關押政治犯與外國人員,名為Evin的監獄,顯示以色列的打擊對象,已經不局限與軍事設施,而擴展到有巨大政治象徵意義的目標。

就在停火消息發布之前,伊朗最高領導人哈梅內伊在X平台上表示,「了解伊朗人民和歷史的人都知道,伊朗不是一個投降的國家」。

面對以伊衝突,美國加入戰線,美國面對的威脅升高,聯邦國土安全部因此發出恐怖主義警報,呼籲民眾提高警覺並且舉報,留意周圍環境有沒有可疑事件和人物,特別是有可能發生網路黑客攻擊、極端主義的暴力事件,以及反猶太的仇恨犯罪等行為。

