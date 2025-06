【灣區新聞】中東局勢動盪 對航空交通及當地旅遊團有否影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中東局勢動盪,是否對航空交通以及當地旅遊團造成影響?本台訪問了灣區多家旅行社,同時也帶您到舊金山國際機場了解情況。

舊金山國際機場週一的航班起降絕大多數都如常,阿聯酋航空(Emirate)週一傍晚從舊金山飛杜拜的航班正常出發,不過有旅客上飛機之前難免有些擔心。

旅客Mazhar Rahhid說:「這讓人害怕,所有的事看起來都讓人害怕,我跟航空公司確認過,他們說目前一切都沒事,其他飛機也都準時出發,但也有可能我們不知道接下來要發生甚麼,就是令人害怕。」

他的最終目的地是巴基斯坦,途中會經卡塔爾多哈轉機,儘管伊朗週一剛攻擊了美國位於卡達的美軍基地,他還是非走這一趟不可。

Rahhid說:「最安全的措施就是取消航程,回家待在灣區,但是我的家人都在那邊等待,我的父母、兄弟姊妹,所以我們決定還是去,我們只能希望一切平安。」

在伊朗攻擊卡塔爾美軍基地之後,卡塔爾航空(Qutar Airways)隨即宣布暫停所有班次,舊金山國際機場發言人Doug Yakel週一中午向本台表示,該機場只有一班飛往卡塔爾的航班取消,其他班機都正常營運,而目前舊金山國際機場的保安程序也照常,並未做出任何改變,當局會密切與聯邦機構和執法夥伴保持聯繫,以決定是否有必要採取進一步行動。

中東局勢動盪,對於灣區前往中東的旅遊團有何影響呢?灣區的美加旅遊表示,目前已經出發的中東和土耳其旅遊團行程照常,尚未聽到受事件影響,但會隨時關注事態的變化,因應局勢發展適當修改行程,以安全作為第一優先。

舊金山華埠的見聞旅遊則透露,早在以色列轟炸加薩地帶開始,已經有民眾因為擔心而取消行程,加上空襲導致部分領空封鎖,有些旅行團已經暫停。

旅行社業者邵旗謙說:「根據我所知道,很多客人之前已經在問中東安不安全,還有值不值得去,很多團已經不去土耳其,同時不去杜拜,停了下來,我知道有兩個營運商、組團的公司已經說停下來、先等一等。」

另外,埃及也受到波及,不過已經報名的旅客,如果擔心安全而取消行程的話,是否可以得到退款呢?

邵旗謙說:「一般來說都要罰錢的,因為不是團公司要取消,是客人心理上要取消的時候,旅遊業者也會受到影響,因為航班沒取消,暫時、航班暫時沒取消,美國政府也沒發出說這個地方不可以去,所以航空公司也好,團的公司也好,他們是不會退這些錢的。」

另外,也有不願受訪的旅遊業者透露,近日接到顧客反映,擔心安全問題,為了順應市場需求,未來將視情況調整行程,確保旅客安心出遊。

