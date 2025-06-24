【灣區新聞】中東局勢動盪 對航空交通及當地旅遊團有否影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中東局勢動盪，是否對航空交通以及當地旅遊團造成影響？本台訪問了灣區多家旅行社，同時也帶您到舊金山國際機場了解情況。

舊金山國際機場週一的航班起降絕大多數都如常，阿聯酋航空（Emirate）週一傍晚從舊金山飛杜拜的航班正常出發，不過有旅客上飛機之前難免有些擔心。

旅客Mazhar Rahhid說：「這讓人害怕，所有的事看起來都讓人害怕，我跟航空公司確認過，他們說目前一切都沒事，其他飛機也都準時出發，但也有可能我們不知道接下來要發生甚麼，就是令人害怕。」

他的最終目的地是巴基斯坦，途中會經卡塔爾多哈轉機，儘管伊朗週一剛攻擊了美國位於卡達的美軍基地，他還是非走這一趟不可。

Rahhid說：「最安全的措施就是取消航程，回家待在灣區，但是我的家人都在那邊等待，我的父母、兄弟姊妹，所以我們決定還是去，我們只能希望一切平安。」

在伊朗攻擊卡塔爾美軍基地之後，卡塔爾航空（Qutar Airways）隨即宣布暫停所有班次，舊金山國際機場發言人Doug Yakel週一中午向本台表示，該機場只有一班飛往卡塔爾的航班取消，其他班機都正常營運，而目前舊金山國際機場的保安程序也照常，並未做出任何改變，當局會密切與聯邦機構和執法夥伴保持聯繫，以決定是否有必要採取進一步行動。

中東局勢動盪，對於灣區前往中東的旅遊團有何影響呢？灣區的美加旅遊表示，目前已經出發的中東和土耳其旅遊團行程照常，尚未聽到受事件影響，但會隨時關注事態的變化，因應局勢發展適當修改行程，以安全作為第一優先。

舊金山華埠的見聞旅遊則透露，早在以色列轟炸加薩地帶開始，已經有民眾因為擔心而取消行程，加上空襲導致部分領空封鎖，有些旅行團已經暫停。

旅行社業者邵旗謙說：「根據我所知道，很多客人之前已經在問中東安不安全，還有值不值得去，很多團已經不去土耳其，同時不去杜拜，停了下來，我知道有兩個營運商、組團的公司已經說停下來、先等一等。」

另外，埃及也受到波及，不過已經報名的旅客，如果擔心安全而取消行程的話，是否可以得到退款呢？

邵旗謙說：「一般來說都要罰錢的，因為不是團公司要取消，是客人心理上要取消的時候，旅遊業者也會受到影響，因為航班沒取消，暫時、航班暫時沒取消，美國政府也沒發出說這個地方不可以去，所以航空公司也好，團的公司也好，他們是不會退這些錢的。」

另外，也有不願受訪的旅遊業者透露，近日接到顧客反映，擔心安全問題，為了順應市場需求，未來將視情況調整行程，確保旅客安心出遊。

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