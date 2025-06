【灣區新聞】舊金山日落區有人聚眾玩飆車百人圍觀 警方未拘捕任何人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區上個週末下午有人聚眾玩飆車,吸引大約100人在場圍觀,警方到現場驅散人群,但未拘捕任何人。

發生sideshow漂車的地點是日落區Lawton街夾42 Ave的街口,週一現場路面還留下車胎旋轉的痕跡。

警方證實,星期六下午5點半左右收到漂車的報告,現場大約100人在圍觀,兩輛汽車在高速旋轉雜耍,當時附近一間教會有聚會,羅先生目擊並用手機拍攝現場情況。

羅先生說:「我不知道那些汽車會否失控,撞向人群,我拍攝時也害怕他們上前打我,我自己都需要很小心,不敢走得太近。」

羅先生表示,有一名居民被圍觀者打傷了鼻子,而sideshow車裡的人蒙了面,兩輛汽車的車牌都遮蓋著。

羅先生說:「我當時的感覺是又再發生,因為大約一個月,兩個月之前,都發生過一次,上次如我沒有記錯,他們說是深夜才來的,今次下午5時的時候發生,而且現場有許多居民。」

羅先生及附近居民報警。

羅先生說:「差不多10分鐘後才有三輛警車來到,*我覺得警方來得甚遲,他們來最主要是驅散人群,沒有抓人,因為警車從同一個方向來,人群從另一方向走,希望警方執法嚴厲一些,如果收到訊息時,尤其是白日期間有許多街坊在場,深夜沒有那麼影響附近居民。」

警方回應本台查詢時表示,很重視居民的安全,而漂車是很危險的活動。

對於市民質疑警方為什麼不捉人,警方回應說,處理漂車活動,需要顧及居民的安全,恐怕展開追逐,會傷及圍觀者以及居民。

警方也透露,其實正在調查案件,包括透過附近車輛的攝錄機取證調查,警方呼籲市民提供資料,匿名舉報電話415-575-4444。

