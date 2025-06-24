【灣區新聞】舊金山日落區有人聚眾玩飆車百人圍觀 警方未拘捕任何人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區上個週末下午有人聚眾玩飆車，吸引大約100人在場圍觀，警方到現場驅散人群，但未拘捕任何人。

發生sideshow漂車的地點是日落區Lawton街夾42 Ave的街口，週一現場路面還留下車胎旋轉的痕跡。

警方證實，星期六下午5點半左右收到漂車的報告，現場大約100人在圍觀，兩輛汽車在高速旋轉雜耍，當時附近一間教會有聚會，羅先生目擊並用手機拍攝現場情況。

羅先生說：「我不知道那些汽車會否失控，撞向人群，我拍攝時也害怕他們上前打我，我自己都需要很小心，不敢走得太近。」

羅先生表示，有一名居民被圍觀者打傷了鼻子，而sideshow車裡的人蒙了面，兩輛汽車的車牌都遮蓋著。

羅先生說：「我當時的感覺是又再發生，因為大約一個月，兩個月之前，都發生過一次，上次如我沒有記錯，他們說是深夜才來的，今次下午5時的時候發生，而且現場有許多居民。」

羅先生及附近居民報警。

羅先生說：「差不多10分鐘後才有三輛警車來到，*我覺得警方來得甚遲，他們來最主要是驅散人群，沒有抓人，因為警車從同一個方向來，人群從另一方向走，希望警方執法嚴厲一些，如果收到訊息時，尤其是白日期間有許多街坊在場，深夜沒有那麼影響附近居民。」

警方回應本台查詢時表示，很重視居民的安全，而漂車是很危險的活動。

對於市民質疑警方為什麼不捉人，警方回應說，處理漂車活動，需要顧及居民的安全，恐怕展開追逐，會傷及圍觀者以及居民。

警方也透露，其實正在調查案件，包括透過附近車輛的攝錄機取證調查，警方呼籲市民提供資料，匿名舉報電話415-575-4444。

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