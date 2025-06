【灣區新聞】舊金山地檢處起訴縣警局幕僚長周朝彪兩項輕罪

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)地檢處週一正式起訴舊金山縣警局幕僚長周朝彪(Richard Jue)兩項輕罪,指他在休班期間,涉嫌開車撞倒另一輛汽車後不顧而去,並涉嫌提供虛假資料。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週一宣佈落案起訴舊金山縣警局華裔幕僚長,現年65歲的周朝彪,涉嫌肇事逃逸,及向警員提供虛假資料兩項輕罪。

法庭文件顯示,案件發生於2025年3月4日,周朝彪在休班期間,駕駛縣警局的配車,行經Diamond Heights Boulevard近Duncan Street路段,撞到一輛停泊中的Tesla,導致雙方車輛嚴重毀損。

案發後,周朝彪未有留在現場,也未留下聯絡方式就直接離開。

而周朝彪被指涉嫌在案發後,等了兩星期才正式報案,並聲稱自己是受害人,他的汽車在停車場被不明車輛撞倒,對方事後離開現場。

法庭文件指出,首次報案後翌日,周朝彪再度報案,承認是自己造成事故,沒有留下聯絡方式之下離開現場,並向受害人道歉,涉事受損的Tesla車輛最終要整架報銷。

地檢處表示,周朝彪已獲准保釋,保釋金為7500元,他預計將於6月26日星期四上午9點出庭應訊。

舊金山縣警局局長宮本保羅發聲明指,部門的所有人員,在道德和專業上必須維持最高水平,他亦相信司法程序的公平性,任何人,不論官階高低,犯了法就必須負上責任。

