【灣區新聞】舊金山地檢處起訴縣警局幕僚長周朝彪兩項輕罪

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）地檢處週一正式起訴舊金山縣警局幕僚長周朝彪（Richard Jue）兩項輕罪，指他在休班期間，涉嫌開車撞倒另一輛汽車後不顧而去，並涉嫌提供虛假資料。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週一宣佈落案起訴舊金山縣警局華裔幕僚長，現年65歲的周朝彪，涉嫌肇事逃逸，及向警員提供虛假資料兩項輕罪。

法庭文件顯示，案件發生於2025年3月4日，周朝彪在休班期間，駕駛縣警局的配車，行經Diamond Heights Boulevard近Duncan Street路段，撞到一輛停泊中的Tesla，導致雙方車輛嚴重毀損。

案發後，周朝彪未有留在現場，也未留下聯絡方式就直接離開。

而周朝彪被指涉嫌在案發後，等了兩星期才正式報案，並聲稱自己是受害人，他的汽車在停車場被不明車輛撞倒，對方事後離開現場。

法庭文件指出，首次報案後翌日，周朝彪再度報案，承認是自己造成事故，沒有留下聯絡方式之下離開現場，並向受害人道歉，涉事受損的Tesla車輛最終要整架報銷。

地檢處表示，周朝彪已獲准保釋，保釋金為7500元，他預計將於6月26日星期四上午9點出庭應訊。

舊金山縣警局局長宮本保羅發聲明指，部門的所有人員，在道德和專業上必須維持最高水平，他亦相信司法程序的公平性，任何人，不論官階高低，犯了法就必須負上責任。

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