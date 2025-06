【灣區新聞】舊金山有市民到市參議會發言 要求保留不同領域的資源和服務（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府面對龐大財政赤字,市長羅偉提出的新財政預算,緊縮開支,包括削減對非牟利機構的撥款,週一有大批市民到市參議會財政及預算委員會發言,要求保留不同領域的資源和服務。

有市民說:「我希望市府繼續資助非牟利機構,包括CAA,投資更多資源給移民社區,提供更多發展與就業服務。」

另一名市民說:「我懇請你繼續撥款資助,青少年就業計劃,為舊金山的未來著想,你今天的決定,將會塑造我們的未來。」

市參議會的財政及預算委員會週一召開關於未來兩個財政年度的預算最後一次公聽會,聽取市民意見,市府面對八億元財政赤字,市長羅偉要求各部門削減百分之十五的開支,資助非牟利機構的撥款也大幅削減,其中包括服務移民以及勞工的華人進步會。

華人進步會副政治主任劉漢澄說:「我們工人權益的合作聯盟,去年已經被市府削減了一半,未來一年就是削減一半,然後2026年,市府想削減所有的資金。」

劉漢澄舉例,他們機構如何幫助受到僱主剝削的打工仔,包括一名長期每天工作20小時,而沒有加班費的勞工。

劉漢澄說:「她一直很害怕,不敢出聲,因為不想被解僱,後來她找到華人進步會,經過兩年時間的合作,她才終於要求老闆支付欠薪。」

週一市參議會開放讓市民發言,市參事聽取民意之後,財政及預算委員會星期三會做出最後決定,預算案下星期提交全體市參議會審議。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。