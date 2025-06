【國際新聞】以伊互相指控違反停火協議 據報特朗普曾要求以軍戰機返航、惟未能成功

【有線新聞】

以色列和伊朗聲稱同意停火後,互相指控對方違反協議,以色列下令猛烈攻擊,德黑蘭的目標強力回應,伊朗傳媒報道德黑蘭傳出爆炸聲。美國總統特朗普批評雙方均違反協議,要求以色列戰機返航,特朗普據報與以色列總理內塔尼亞胡通話,但相信未能說服對方改變主意。

美軍大舉攻擊伊朗核設施後,伊朗向美國在中東最大的烏代德空軍基地發射十多枚導彈還擊,指不會對任何侵略行為沉默,美國傳媒引述伊朗官員稱是象徵性行動,事前有知會華府及卡塔爾政府。

卡塔爾首都多哈上空出現大量火光,軍方指只有一枚導彈落入基地範圍,未有造成傷亡,其餘都被防空系統攔截。

伊朗還擊後數小時,美國總統特朗普突然宣布伊朗和以色列同意全面停火,結束這場「12日戰爭」,指伊朗會先停火12小時,之後到以色列停火,24小時後正式結束戰事。

他表示,這場戰事本來可能持續數年,摧毀整個中東地區,但沒有發生亦永遠不會,讚揚以伊兩國有勇氣和智慧,要求他們不要違反協議,傳媒報道特朗普直接致電卡塔爾埃米爾塔米姆,要求協助斡旋停火,又致電以色列總理內塔尼亞胡調停。同時間,副總統萬斯和官員透過直接和間接渠道接觸伊朗,他感謝卡塔爾為促進地區和平所作的努力。

不過以色列稱停火生效前,繼續受到伊朗導彈攻擊,多人死傷。

總理內塔尼亞胡指同意美國的停火方案,感謝特朗普協助防衛以方已實現對伊朗的所有目標,消除核領域及導彈的雙重存亡威脅,但警告若伊朗違反停火協議,將予以強烈回應。

伊朗國營電視台宣布向以色列發動四輪攻勢後已停火,外長阿拉格齊指軍事行動凌晨結束,感謝武裝部隊保衛國家,對抗敵人至最後一刻。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。