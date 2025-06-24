【國際新聞】美軍對伊朗核設施發動空襲後 國務院呼籲海外美國人提高警覺（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

美軍上週末對伊朗核設施發動空襲之後，國務院呼籲在海外的美國人要提高警覺。

根據國務院星期日發出的安全警報指，美國公民及與美國利益有關人士，在海外可能成為抗議目標，而針對美國介入伊朗與以色列之間的衝突，國內外已經爆發不同的示威活動。

國務院建議全球的美國公民必須加倍警戒。

目前情況下，旅客應該注意哪些事項，現在出國旅遊是否安全也令人關注，出於安全考量，國務院也列出了避免前往的地區，包括伊朗、以色列、烏克蘭、索馬利亞等國家。

在6月初，國務院已授權美國政府駐以色列員工的家屬，以及部分非緊急職員可以離境，國務院也協助美國公民從以色列撤離，但指出，伊朗領空已關閉，若美國公民欲離開伊朗，應選擇陸路，並在認為安全時再行動，又建議出發前，旅客要詳細研究目的地，並查閱國務院針對各國的旅遊建議與安全警報。

旅客也應該登記國務院的免費服務，智慧旅客登記計畫（STEP），以接收大使館的通知與警報，並在緊急情況發生時，更容易被聯繫與定位。

此外要準備一份緊急聯絡人名單，與獨立撤離計劃，也有助於在政府無法及時協助撤離時保護自身安全。

在國外旅遊期間，旅客應隨時保持警覺，關注周遭環境，如遇危機或災難，也要密切追蹤當地新聞報導。

更多旅遊安全建議與「旅客行前清單」，可參閱美國國務院官網：Travel.state.gov

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