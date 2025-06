【國際新聞】美軍對伊朗核設施發動空襲後 國務院呼籲海外美國人提高警覺（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

美軍上週末對伊朗核設施發動空襲之後,國務院呼籲在海外的美國人要提高警覺。

根據國務院星期日發出的安全警報指,美國公民及與美國利益有關人士,在海外可能成為抗議目標,而針對美國介入伊朗與以色列之間的衝突,國內外已經爆發不同的示威活動。

國務院建議全球的美國公民必須加倍警戒。

目前情況下,旅客應該注意哪些事項,現在出國旅遊是否安全也令人關注,出於安全考量,國務院也列出了避免前往的地區,包括伊朗、以色列、烏克蘭、索馬利亞等國家。

在6月初,國務院已授權美國政府駐以色列員工的家屬,以及部分非緊急職員可以離境,國務院也協助美國公民從以色列撤離,但指出,伊朗領空已關閉,若美國公民欲離開伊朗,應選擇陸路,並在認為安全時再行動,又建議出發前,旅客要詳細研究目的地,並查閱國務院針對各國的旅遊建議與安全警報。

旅客也應該登記國務院的免費服務,智慧旅客登記計畫(STEP),以接收大使館的通知與警報,並在緊急情況發生時,更容易被聯繫與定位。

此外要準備一份緊急聯絡人名單,與獨立撤離計劃,也有助於在政府無法及時協助撤離時保護自身安全。

在國外旅遊期間,旅客應隨時保持警覺,關注周遭環境,如遇危機或災難,也要密切追蹤當地新聞報導。

更多旅遊安全建議與「旅客行前清單」,可參閱美國國務院官網:Travel.state.gov

