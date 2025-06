【加州新聞】加州今年麻疹病例達16宗 超過2024年總數（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州衛生部門指,加州今年的麻疹病例已達16宗,超過2024年的總數,當局呼籲民眾確認接種紀錄,有需要就補打疫苗。

據東灣時報消息指,截至2025年6月,加州的麻疹病例已達16宗,超過整個2024年的總數,是2023年的四倍,這些病例分布在中谷Fresno縣、南加州洛杉磯和橙縣、灣區San Mateo、Santa Clara和首府Sarcamento等十個縣。

大部分病例都與國際旅行,或曾前往德州等疫苗接種率較低的地區有關,目前加州尚未出現社區傳播。

有專家表示,出現麻疹疫情並不意外,因為自COVID-19疫情以來,疫苗接種率下滑,導致感染傳染病風險上升。

當局強調,麻疹極具傳染性,即使加州幼稚園孩童疫苗接種率達96.5%,也可能因外來輸入病例而面臨風險。

全美今年至今已有1,200例麻疹,3人死亡,其中2名是德州未接種疫苗的兒童。

加州公共衛生官員呼籲民眾要確認接種紀錄、補打疫苗,並特別提醒計劃出國,或赴德州的居民提高警覺。

衛生專家強調,95%的疫苗覆蓋率,是防止疫情爆發的關鍵。

目前美國對疫苗建議與接種的未來仍不明朗,一向不鼓勵接種疫苗的衞生及公共服務部長小羅拔甘迺迪,最近更撤換了疾病管制與預防中心(CDC)屬下「疫苗接種實務諮詢委員會」的所有成員,該委員會負責對CDC提出疫苗建議。

遭撤換之一的史丹福大學全球健康與傳染病教授Yvonne Maldonado表示,又開始聽到許多關於疫苗的錯誤資訊,更糟的是,有人淡化麻疹的嚴重性,她強調,三十年前,麻疹曾每年奪走上百萬名兒童的生命。

