【國際新聞】美軍「聲東擊西」空襲伊朗核設施 特朗普警告不停戰將迎更猛烈攻勢　

【有線新聞】

美軍使用鑽地炸彈及擾敵策略,空襲伊朗福爾多等三處核設施。總統特朗普指伊朗需實現和平,否則面臨更多攻擊。美軍稱設施嚴重受破壞,強調不是尋求德黑蘭政權更迭,副總統萬斯則強調並非開戰。伊朗則稱福爾多損毀不嚴重,指美軍行動會帶來深遠後果。

美國總統特朗普發表全國講話,宣布美軍成功打擊伊朗三處核設施,稱徹底摧毀深藏地下的福爾多,以及納坦茲、伊斯法罕核設施,表明伊朗只能選擇和平或悲劇。

特朗普說:「今次的襲擊是輝煌的軍事勝利,伊朗的核設施已完全被摧毀。伊朗——中東的霸凌者,需要立即實現和平,否則日後攻勢將更猛烈、更輕而易舉。」

美國防長海格塞斯及參謀長聯席會議主席凱恩交代今次行動「午夜之鎚」細節,稱採用「聲西擊東」策略。部分B2轟炸機在當地時間周五午夜起,從美國本土出發向西飛往太平洋,但這支機隊只是用來轉移視線,真正發動攻擊的機隊則飛往東面,當中包括7架B2轟炸機。

在戰機即將進入伊朗領空之際,位於伊朗南部海域的美軍潛艇發射逾20枚戰斧巡航導彈,攻擊伊斯法罕的設施,多架第四及第五代戰機同時在轟炸機前護航,防範敵方戰機及地對空導彈威脅。

轟炸機在清晨約6時40分,向福爾多核設施首先投下兩枚巨型鑽地炸彈GBU-57,打擊行動持續至7時05分,總共向福爾多和納坦茲的核設施投放14枚鑽地炸彈。逾120架軍機參與,當中包括空中加油機和偵察機,所有軍機沒有遭到敵人炮火攻擊,安全返航。

衛星圖像顯示福爾多的地面事後出現多個洞孔,相信就是GBU-57炸彈穿透地面,深入打擊地下核設施後造成。另有衛星圖像顯示福爾多設施附近,上周曾有貨車車隊出現以及疑似利用推土機,進行加固工程,設施內的大部分濃縮鈾據報,在美軍攻擊前已運至秘密地點,值勤人員同時減至最少。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。