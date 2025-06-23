【國際新聞】美軍「聲東擊西」空襲伊朗核設施 特朗普警告不停戰將迎更猛烈攻勢　

【有線新聞】

美軍使用鑽地炸彈及擾敵策略，空襲伊朗福爾多等三處核設施。總統特朗普指伊朗需實現和平，否則面臨更多攻擊。美軍稱設施嚴重受破壞，強調不是尋求德黑蘭政權更迭，副總統萬斯則強調並非開戰。伊朗則稱福爾多損毀不嚴重，指美軍行動會帶來深遠後果。

美國總統特朗普發表全國講話，宣布美軍成功打擊伊朗三處核設施，稱徹底摧毀深藏地下的福爾多，以及納坦茲、伊斯法罕核設施，表明伊朗只能選擇和平或悲劇。

特朗普說：「今次的襲擊是輝煌的軍事勝利，伊朗的核設施已完全被摧毀。伊朗——中東的霸凌者，需要立即實現和平，否則日後攻勢將更猛烈、更輕而易舉。」

美國防長海格塞斯及參謀長聯席會議主席凱恩交代今次行動「午夜之鎚」細節，稱採用「聲西擊東」策略。部分B2轟炸機在當地時間周五午夜起，從美國本土出發向西飛往太平洋，但這支機隊只是用來轉移視線，真正發動攻擊的機隊則飛往東面，當中包括7架B2轟炸機。

在戰機即將進入伊朗領空之際，位於伊朗南部海域的美軍潛艇發射逾20枚戰斧巡航導彈，攻擊伊斯法罕的設施，多架第四及第五代戰機同時在轟炸機前護航，防範敵方戰機及地對空導彈威脅。

轟炸機在清晨約6時40分，向福爾多核設施首先投下兩枚巨型鑽地炸彈GBU-57，打擊行動持續至7時05分，總共向福爾多和納坦茲的核設施投放14枚鑽地炸彈。逾120架軍機參與，當中包括空中加油機和偵察機，所有軍機沒有遭到敵人炮火攻擊，安全返航。

衛星圖像顯示福爾多的地面事後出現多個洞孔，相信就是GBU-57炸彈穿透地面，深入打擊地下核設施後造成。另有衛星圖像顯示福爾多設施附近，上周曾有貨車車隊出現以及疑似利用推土機，進行加固工程，設施內的大部分濃縮鈾據報，在美軍攻擊前已運至秘密地點，值勤人員同時減至最少。

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