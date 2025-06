【全國新聞】入夏首波大熱浪來襲 紐約費城等地或破攝氏40°C

【有線新聞】

美國多地發出高溫預警,氣象局稱東岸城市的氣溫可能會突破攝氏40度,警告會增加中暑風險。

美國入夏後首場大型熱浪席捲各地,多處氣溫已突破攝氏35度。

美國氣象部門表示,全國超過4千萬人身處發布高溫警戒的地區,氣象部門預計熱浪將持續至下星期,紐約、費城及華盛頓等地日間高溫可能逼近攝氏40度,部分地區夜間氣溫亦可能維持高企,令身體長時間無法散熱,增加中暑風險。

有醫生指,高溫對老年人、兒童及慢性病患者構成潛在威脅,長時間受熱會頭暈、抽筋,甚至失去意識,建議市民盡量留在涼爽的地方。

城市熱島效應亦令市區比郊區更易積熱,醫生建議可前往圖書館、商場或社區中心暫避,在沒有冷氣的環境亦應用風扇、冷水毛巾等降溫。

美國並無全國統一法規規管高溫天氣下工作,只有加州、華盛頓等設限,例如要求提供冷水及設立降溫區等,專家呼籲聯邦政府加強應對極端天氣的政策支援。

