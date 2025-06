【KTSF】

舊金山(三藩市)縣警辦公室主任Richard Jue,被指在休班期間涉嫌駕駛肇事不顧而去,並因提供虛假資料被拘捕。

舊金山縣警局週日表示,縣警辦公室主任Jue,於週六休班期間涉嫌駕駛肇事不顧而去,並向警員提供虛假資料兩項輕罪,於週日凌晨被送到舊金山縣監獄。

他的保釋金為7,500元,至於週六的案件詳細資料,尚未有對外公佈,Jue目前被停職,正接受行政調查。

Jue於2020年成為縣警局局長Paul Miyamoto的辦公室主任,在加入縣警辦公室之前,Jue在舊金山警察局工作了三十年。

