【灣區新聞】舊金山收容所動物安樂死比率升至2013年以來最高水平 原因是甚麼（視頻）

舊金山動物保護與控制中心的動物安樂死比率,去年達到2013年以來的最高水平,今年的情況還有可能進一步惡化,這是甚麼原因呢?

舊金山紀事報的報導指出,在疫情過後,動物收容所的安樂死率出現升高趨勢,舊金山市的公共收容所動物保護與控制中心,去年的安樂死率達到2013年以來的最高水平,今年的情況還有可能進一步惡化。

其實這個問題在加州各地都很普遍,當新冠疫情爆發後,獸醫診所關閉,絕育手術也停止,導致一代又一代的幼犬過剩。

疫情期間,大量民眾收養了寵物,但現在對寵物狗,尤其是大型犬類的需求卻大幅下降,其中有許多原因是,人們因為無力支付獸醫費用,或住房費用而遺棄自己的狗。

報導指出,舊金山的情況更是雪上加霜,因為市內兩家主要動物收容所關係日益緊張,其中一個是市府營運的舊金山動物保護與控制中心,負責照顧市區內所有流浪、走失和被遺棄的動物,過去該機構會將無人認領的動物送到另一家是私立的收容所,也就是非牟利機構SPCA保護動物協會,該機構不接受來自公眾的動物,並且可以自行選擇將哪些貓狗帶入收容所。

自1990年代以來,SPCA承諾接收舊金山公共收容所無法安置的任何「可領養」的貓狗,以降低安樂死率,但在過去十年中,SPCA接收愈來愈多從中谷地區收容所救出的狗,因為那裏的需求更大,但也因此減少接收從舊金山救出的狗,這也引來愛狗人士批評,認為這使得能從市府收容所,活著離開的狗愈來愈少。

《舊金山紀事報》獲得的記錄顯示,2024年SPCA接收了來自公共收容所的2800多隻狗中的158隻,較2013年的600多隻有所下降。

對此,SPCA表示,其重點是增加該市低成本獸醫服務的數量,以防止動物進入收容所。

協會表示,舊金山需要更多的領養數量,也需要更多願意領養的舊金山市民,SPCA仍有繼續接收從市府收容所送來的貓咪等待領養。

