【灣區新聞】舊金山收容所動物安樂死比率升至2013年以來最高水平 原因是甚麼（視頻）

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舊金山動物保護與控制中心的動物安樂死比率，去年達到2013年以來的最高水平，今年的情況還有可能進一步惡化，這是甚麼原因呢？

舊金山紀事報的報導指出，在疫情過後，動物收容所的安樂死率出現升高趨勢，舊金山市的公共收容所動物保護與控制中心，去年的安樂死率達到2013年以來的最高水平，今年的情況還有可能進一步惡化。

其實這個問題在加州各地都很普遍，當新冠疫情爆發後，獸醫診所關閉，絕育手術也停止，導致一代又一代的幼犬過剩。

疫情期間，大量民眾收養了寵物，但現在對寵物狗，尤其是大型犬類的需求卻大幅下降，其中有許多原因是，人們因為無力支付獸醫費用，或住房費用而遺棄自己的狗。

報導指出，舊金山的情況更是雪上加霜，因為市內兩家主要動物收容所關係日益緊張，其中一個是市府營運的舊金山動物保護與控制中心，負責照顧市區內所有流浪、走失和被遺棄的動物，過去該機構會將無人認領的動物送到另一家是私立的收容所，也就是非牟利機構SPCA保護動物協會，該機構不接受來自公眾的動物，並且可以自行選擇將哪些貓狗帶入收容所。

自1990年代以來，SPCA承諾接收舊金山公共收容所無法安置的任何「可領養」的貓狗，以降低安樂死率，但在過去十年中，SPCA接收愈來愈多從中谷地區收容所救出的狗，因為那裏的需求更大，但也因此減少接收從舊金山救出的狗，這也引來愛狗人士批評，認為這使得能從市府收容所，活著離開的狗愈來愈少。

《舊金山紀事報》獲得的記錄顯示，2024年SPCA接收了來自公共收容所的2800多隻狗中的158隻，較2013年的600多隻有所下降。

對此，SPCA表示，其重點是增加該市低成本獸醫服務的數量，以防止動物進入收容所。

協會表示，舊金山需要更多的領養數量，也需要更多願意領養的舊金山市民，SPCA仍有繼續接收從市府收容所送來的貓咪等待領養。

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