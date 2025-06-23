【灣區新聞】奧克蘭計劃在交通黑點安裝超速攝影機 市民有不同意見

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東灣奧克蘭（屋崙）市政府日前宣佈，將於今年底前，在全市18個交通黑點安裝35部超速攝影機，市府同時公布更多罰則資訊，而居民對計劃亦持有不同的意見。

奧克蘭市政府將將於今年底前，在全市18個交通黑點安裝35部超速攝影機，以保障行人與司機安全。

在其中一個已確定會安裝攝影機的Hegenberger Road，近Spencer街的超速率最高，每天有43%的汽車在時速每小時40英里的路上，超速至少10英里。

Quintero Nieves就住在這個路口近三十年，他指司機當這條路好像高速公路一樣，有時間車速高達每小時70到80英里，他擔心，汽車有日會失控撞到他的房屋。

他表示已經習慣在這裡看到這種超速的行為，但沒有人採取任何措施。

市府採取行動，日前通過立法，允許奧克蘭聯同其它五個加州城市安裝超速攝影機。

當局指，超速超過限速11英里以上的車主會收到50元起的罰單，如果超速的英里愈高，罰款就會相應增加，不過不會在駕駛記錄中扣分，換句話說，不會影響到保險費用。

如果汽車被偷或借給朋友並超速，車主是否需要承擔呢？

奧克蘭交通局助理局長Jamie Parks說：「如果是車被偷去，我們當然可以豁免（車主）罰單，但如果你將車借給別人，而他們超速行駛，你就要為他們的行為負責。」

不過這項計劃引發了隱私倡議者的擔憂，並指計劃扭曲了現行的司法制度。

非牟利組織奧克蘭隱私研究主任Mike Katz Lacabe表示，這種監控會帶來更廣泛影響，也擔憂這些攝影機將來會如何使用，並指如果司機收到罰單，他就有責任提出抗辯證明自己是無辜，在某種程度上這扭曲現行的司法制度，在被證明有罪之前你是無辜。

無論如何，一旦超速攝影機啟用後，將設有60天的寬限期，期間違規者只會收到警告信，不會被罰款，寬限期過後才正式罰款。

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