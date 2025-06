【灣區新聞】奧克蘭計劃在交通黑點安裝超速攝影機 市民有不同意見

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市政府日前宣佈,將於今年底前,在全市18個交通黑點安裝35部超速攝影機,市府同時公布更多罰則資訊,而居民對計劃亦持有不同的意見。

奧克蘭市政府將將於今年底前,在全市18個交通黑點安裝35部超速攝影機,以保障行人與司機安全。

在其中一個已確定會安裝攝影機的Hegenberger Road,近Spencer街的超速率最高,每天有43%的汽車在時速每小時40英里的路上,超速至少10英里。

Quintero Nieves就住在這個路口近三十年,他指司機當這條路好像高速公路一樣,有時間車速高達每小時70到80英里,他擔心,汽車有日會失控撞到他的房屋。

他表示已經習慣在這裡看到這種超速的行為,但沒有人採取任何措施。

市府採取行動,日前通過立法,允許奧克蘭聯同其它五個加州城市安裝超速攝影機。

當局指,超速超過限速11英里以上的車主會收到50元起的罰單,如果超速的英里愈高,罰款就會相應增加,不過不會在駕駛記錄中扣分,換句話說,不會影響到保險費用。

如果汽車被偷或借給朋友並超速,車主是否需要承擔呢?

奧克蘭交通局助理局長Jamie Parks說:「如果是車被偷去,我們當然可以豁免(車主)罰單,但如果你將車借給別人,而他們超速行駛,你就要為他們的行為負責。」

不過這項計劃引發了隱私倡議者的擔憂,並指計劃扭曲了現行的司法制度。

非牟利組織奧克蘭隱私研究主任Mike Katz Lacabe表示,這種監控會帶來更廣泛影響,也擔憂這些攝影機將來會如何使用,並指如果司機收到罰單,他就有責任提出抗辯證明自己是無辜,在某種程度上這扭曲現行的司法制度,在被證明有罪之前你是無辜。

無論如何,一旦超速攝影機啟用後,將設有60天的寬限期,期間違規者只會收到警告信,不會被罰款,寬限期過後才正式罰款。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。