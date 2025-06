【國際新聞】伊朗遭美國以色列夾擊 伊外長譴責違反國際法

【有線新聞】

美軍攻擊行動後數小時,以色列多地遭受伊朗新一輪導彈攻擊。總理內塔尼亞胡讚揚美國攻擊伊朗的行動大膽,將改變歷史。伊朗外長阿拉格齊批評,攻擊和平核設施令人髮指,華府要承擔一切後果,伊朗國會一個委員會稱贊成封鎖霍爾木茲海峽作回應。

以色列周日早上多處響起防空警報,全國至少十處受襲,特拉維夫有建築中彈後嚴重損毀,救援人員在瓦礫中搜救。

以軍稱,伊朗向境內發射二十多枚導彈,伊朗革命衛隊聲稱首次向以色列發射射程達2,000公里的霍拉姆沙赫爾4中程彈道導彈,可搭載1,500公斤的彈頭,目標是特拉維夫的本古里安機場、軍事基地及生物研究中心。

伊朗外長阿拉格齊批評美國攻擊核設施令人髮指,要承擔一切危險後果,重申伊朗保留一切權利捍衛領土和國家利益。「伊朗對美國予以最強烈譴責,譴責其針對和平核設施的殘暴軍事侵略,這是令人髮指且嚴重的事,史無前例地違反聯合國憲章原則和國際法。」阿拉格齊又指控特朗普欺騙選民,背棄不捲入戰爭的承諾,背叛對伊朗的外交斡旋,摧毀外交努力,目前並非適當時候重啟核談判。

以色列同日亦夾擊伊朗,空襲伊朗軍機和導彈基地。總理內塔尼亞胡則讚揚美國的行動大膽、無人能及,又指兩國有協調行動,「恭喜總統特朗普,你大膽攻擊伊朗核設施的決定,以及了不起且充滿正義的美國,將改變歷史。」

聯合國秘書長古特雷斯稱深感震驚,批評令中東緊張局勢升溫,直接威脅國際和平與安全,呼籲各方以外交手段解決。

伊朗促請聯合國安理會召開緊急會議,國際原子能機構亦將於周一召開緊急會議。

