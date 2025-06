【國際新聞】伊朗稱以美攻擊無阻核發展 聲稱仍保存逾四百公斤濃縮鈾

【有線新聞】

伊朗核設施接連遭以色列和美國攻擊後,聲稱即使設施損毀亦無阻核發展,仍保存了濃縮鈾,國會又推動暫停與國際原子能機構合作,機構則相信鈾濃縮設施受襲後破壞顯著,又指最重要是追查數百公斤高濃鈾下落。

國際原子能機構召開緊急會議,總幹事格羅西在開場發言,交代對伊朗核設施的評估。

格羅西說:「目前無人,包括國際原子能機構,恰處其位可全面評估福爾多地底損毀,根據用到的炸藥量以及離心機對震動極敏感的特性,預期應有顯著的破壞。」

機構上月的報告提到,伊朗提煉至鈾-235佔60%的高濃鈾已有408.6公斤,格羅西強調要恢復談判,讓機構人員再核查設施,並點算追查鈾庫儲,最重要是當中的高濃鈾。

他又引述伊朗一周多前致函機構,指會採取特別措施,保護核設施和核物質。

他又提到在納坦茲的鈾濃縮廠亦遇襲,美國則確認對這裡動用了鑽地炸彈,至於伊斯法罕的遇襲設施,則為一些加工轉化鈾礦的建築,還有儲藏濃縮鈾的地方,似乎是進入地道的出入口遇襲。

美國周日攻擊福爾多等三處核設施後,伊朗傳媒報道福爾多周一再次受襲,但未有指明是誰所為,又指當時正受到以色列的接連攻擊。

以色列則重申攻擊行動只會在達成所有目標時停止,又重申不尋求改變伊朗政權,但可能會出現這個附帶結果。

伊朗革命衛隊則發布宣傳片段,聲稱伊朗人民要求清除以色列總理內塔尼亞胡,參謀長又指美國總統特朗普發動攻擊,正是想保住內塔尼亞胡。

