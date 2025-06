【國際新聞】伊朗受襲設施涉製核燃料、提煉濃縮鈾 其中一處據報由中國提供反應堆

【有線新聞】

美國攻擊伊朗的三個目標都與製造核燃料以及提煉濃縮鈾的活動相關,其中一處核設施則據報設有與中國有關的研究反應堆。

伊朗是否研發核武,外界未有一致看法,但提煉濃縮鈾則是製造核武的關鍵。基本的核武原理一般是靠中子觸發連鎖裂變反應,但中子撞向原子核後不一定會觸發裂變,有可能令中子反彈,亦有可能吸收中子,成為加大質量同位素,其後有可能衰變成另一種元素。對核能或核武最理想的結果是觸發裂變,並再射出中子,但只有特定的原子核及條件適合。

鈾是常見的裂變原子核,以鈾-235及鈾-238為主,但一般只有鈾-235才能裂變,因為核反應過程主要是產生熱中子,鈾-235對熱中子的裂變截面較大,才適合維持裂變反應。

鈾-238則只適合以能量較高的快中子觸發裂變,這個同位素亦有可能透過吸收熱中子和衰變,成為鈈-239裂變燃料。

要獲得足夠的鈾-235便要在鈾-238為主的鈾礦原料,提取出少量鈾-235及增加濃度,以離心機的旋轉,令氣態鈾中兩種質量不一的同位素,可在遠近不同位置分離。

美國攻擊的三處設施,正是為這個過程的不同階段而設。

根據國際原子能機構IAEA的報告,伊斯法罕是最初將鈾礦製成燃料顆粒和燃料棒的地點,福爾多和納坦茲都是鈾濃縮設施,其中納坦茲是用作研製和測試新型離心機。伊斯法罕核設施內則有三座反應堆,包括輕水次臨界堆、重水零功率堆及石墨次臨界堆,在IAEA安全保障框架下設立,據報由中國提供。

