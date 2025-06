【國際新聞】伊朗向美國報復 發射導彈攻擊美國駐卡塔爾空軍基地

【KTSF 張麗月報導】

美國在週末執行「午夜鐵鎚行動」,出動125架戰機包括七架B2隱形轟炸機,大舉轟炸伊朗三個核設施之後,伊朗週一報復,聲稱發射多枚導彈,攻擊美國位於卡塔爾在中東最大的烏代德空軍基地,但卡塔爾成功攔截這些導彈,並沒有收到傷亡報告。

伊朗革命衛隊,以及伊朗最高國家安全委員會表示,伊朗已經向位於卡塔爾的烏代德空軍基地發射多枚導彈,其中六枚導彈命中目標,這個空軍基地是美軍在中東最大的海外基地,駐兵有近萬人,是美軍聯合作戰和提供後勤的樞紐,這基地配備有愛國者防禦導彈。

伊朗聲稱今次還擊,是強而有力對美國的成功襲擊,伊朗強調,今次並非襲擊卡塔爾,伊朗跟卡塔爾人民是友善的。

伊朗又說,今次伊朗向卡塔爾美軍基地發射的導彈數目,跟較早時美國向伊朗核設施發射的導彈數目相等,代表了伊朗是要展示今次伊朗的出擊是對美國的攻擊,作出以牙還牙的回應。

卡塔爾國防部長就表示,卡塔爾的防空系統成功攔截了向烏代德空軍基地發射的導彈,並沒有收到傷亡報告,卡塔爾也曾經一度關閉其領空。

卡塔爾還強烈譴責伊朗此舉,是嚴重侵犯國際法,卡塔爾保留依國際法採取應對行動的權利。

另外,美國情報顯示,伊朗不僅將目標鎖定卡塔爾的美軍基地,同時也向伊拉克阿薩德空軍基地發射導彈,而當地的警報和攔截系統已經全面啟動。

