【灣區新聞】南灣Great America主題樂園可能將於2027年10月後關閉

【KTSF】

位於南灣Santa Clara的Great America主題樂園,母公司指,可能將於2027年10月之後關閉樂園。

Great America主題公園母公司Six Flags的財長,在最近的一次投資者會議上表示,除非決定續租主題樂園的租約,如果不續約的話,位於Santa Clara 的Great America題樂園,將在2027年「營運季」結束後關閉,在這種情況下,Great America將在2027年10月尾萬聖節前夕結束後關閉。

Great America的前母公司Cedar Fair於2024年與Six Flags合併,在快園下方的112英畝土地,早在2022年,已以約3.1億元出售予物流與倉儲公司Prologis,當時身為樂園母公司的Cedar Fair與Prologis達成協議,租回該地6至11年,並宣布租約期滿後,將關閉主題樂園。

根據最初協議,六年的租期將於2028年6月30日結束,並包含可選擇延長五年至2033年。

此外,租約也賦權予Prologis只要提前兩年通知,便可提前終止租約。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。