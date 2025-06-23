【灣區新聞】南灣Great America主題樂園可能將於2027年10月後關閉

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位於南灣Santa Clara的Great America主題樂園，母公司指，可能將於2027年10月之後關閉樂園。

Great America主題公園母公司Six Flags的財長，在最近的一次投資者會議上表示，除非決定續租主題樂園的租約，如果不續約的話，位於Santa Clara 的Great America題樂園，將在2027年「營運季」結束後關閉，在這種情況下，Great America將在2027年10月尾萬聖節前夕結束後關閉。

Great America的前母公司Cedar Fair於2024年與Six Flags合併，在快園下方的112英畝土地，早在2022年，已以約3.1億元出售予物流與倉儲公司Prologis，當時身為樂園母公司的Cedar Fair與Prologis達成協議，租回該地6至11年，並宣布租約期滿後，將關閉主題樂園。

根據最初協議，六年的租期將於2028年6月30日結束，並包含可選擇延長五年至2033年。

此外，租約也賦權予Prologis只要提前兩年通知，便可提前終止租約。

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