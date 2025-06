【KTSF】

東灣Fremont市上週五傍晚發生該市今年第一宗命案。

Fremont警方表示,導致命案發生的是一起槍擊事件,警方是在上週五傍晚6點42分接報,在Overacker Avenue 39000號路段有人開槍。

警方在抵達現場之後發現有兩人中槍,其中一人當場不治,另外一人送醫急救,沒有生命危險。

警方在附近住宅區巡查後表示,該社區安全,警方暫時還沒有透露死者身份,案件還在調查中,有任何消息的民眾可以通知警方。

