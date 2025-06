影評：《驚變28年》殭屍世界中救母的故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個在殭屍世界中生存的男生,為了要幫助患病的母親求醫,必須冒生命危險。

故事中的28年前,英國出現一種病毒,會把人們變成憤怒、但行動快捷的食人肉殭屍。整個英國成了隔離區。在一個小島上的倖存者,回到靠天然資源生活的社會架構。男生到了十多歲,就可以到接壤小島的一片森林,實習怎樣殺殭屍。

28年來的疫情演變,殭屍也已經進化:有趴在地上、行動緩慢的殭屍、也有渾身顫抖的快捷殭屍。更有稱為”alpha”,帶有控制其他殭屍,並具超級力量的領袖級殭屍。

現年12歲的Spike,他的父親Jamie 認為,他已經適合捕獵殭屍的時候,把兒子帶到大島上。Spike 是有殺死殭屍,但一回到安全的小島上,他也發現父親對一些事情不老實。Spike 認為可以把病重的母親帶到森林中,找一個相信在那裡單獨居住的醫生,於是偷偷帶著母親離開安全的小島。在這段旅程中,經歷一次又一次的驚險遭遇。

其中飾演男童的Alfie Williams ,在體現對母親的愛方面,有感人的詮釋。飾演父母的Aaron Taylor-Johnson 和Jodie Comer,兩位當前知名度高的演員,也充分利用他們在熒幕上的時間,把觀眾帶入戲中的世界。

這是28系列電影中的第三部。從28天到28個星期,到現在的28年後的病毒出現,電影已經從人們求存,轉移到人們如何生活和面臨正常生活中,也會有的死亡。除了有一幕幕的驚險鏡頭之外,也看得見新的殭屍進化世界,正也因為故事尾端提及,人們對死亡的態度,奧斯卡級導演Danny Boyle ,也透過這個角度,提高電影的深度。

《驚變28年 28 Years Later》在娛樂觀眾的同時,更創造出一個奇特的感人世界。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://28yearslater.movie/

“28 Years Later” Review: Learning to deal with loss apart from the zombies

“Screening Room” reviews “28 Years Later”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://28yearslater.movie/

Now in theatres

