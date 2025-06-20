【灣區新聞】灣區這幾天有陽光但風很大 大風天氣會持續多久

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灣區這幾天有陽光但風很大，為什麼會這樣呢？大風的天氣會持續多久呢？

灣區近海的城市，包括舊金山（三藩市）和中半島Brisbane，大風不斷在吹，而另一邊廂，在華盛頓州正在打風下雨，當地氣象局更呼籲露營人士要注意寒冷天氣，究竟華盛頓州的天氣與灣區遇到的強風有什麼關係呢？

國家氣象局的天氣預報員解釋，一股強大的低壓槽盤踞在華盛頓州，並且賴著不走，導致當地出現雷雨天氣。

環繞這股低壓槽的大氣環流，正以逆時針方向旋轉，華盛頓州在灣區以北，而灣區就在時鐘六時的位置，當這股跨州氣流旋轉時，來自海洋的西北風就吹到灣區。

由於來自海洋的風水氣較重，因此灣區沿海地區雖然大風，可是不太乾燥，火災風險也相對較低，但風吹到內陸地區時，濕度就降低，導致山火的風險也較大，氣象局正密切注意。

雖然未曾發出紅色火災警告，但當局強調內陸地區的山火風險逼在眉睫。

至於沙加緬度地區，紅色火災警告星期六早上11時到星期日早上9時生效，當地風高物燥，居民要注意防火。

另一方面，陸地的風大，海洋的風更強，對船隻可能構成危險，氣象局預測星期日到下星期三，潮漲會特別高，有機會導致海灣地區輕微水浸，氣象局預測星期日風勢會顯著緩和。

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