【灣區新聞】灣區這幾天有陽光但風很大 大風天氣會持續多久

灣區這幾天有陽光但風很大,為什麼會這樣呢?大風的天氣會持續多久呢?

灣區近海的城市,包括舊金山(三藩市)和中半島Brisbane,大風不斷在吹,而另一邊廂,在華盛頓州正在打風下雨,當地氣象局更呼籲露營人士要注意寒冷天氣,究竟華盛頓州的天氣與灣區遇到的強風有什麼關係呢?

國家氣象局的天氣預報員解釋,一股強大的低壓槽盤踞在華盛頓州,並且賴著不走,導致當地出現雷雨天氣。

環繞這股低壓槽的大氣環流,正以逆時針方向旋轉,華盛頓州在灣區以北,而灣區就在時鐘六時的位置,當這股跨州氣流旋轉時,來自海洋的西北風就吹到灣區。

由於來自海洋的風水氣較重,因此灣區沿海地區雖然大風,可是不太乾燥,火災風險也相對較低,但風吹到內陸地區時,濕度就降低,導致山火的風險也較大,氣象局正密切注意。

雖然未曾發出紅色火災警告,但當局強調內陸地區的山火風險逼在眉睫。

至於沙加緬度地區,紅色火災警告星期六早上11時到星期日早上9時生效,當地風高物燥,居民要注意防火。

另一方面,陸地的風大,海洋的風更強,對船隻可能構成危險,氣象局預測星期日到下星期三,潮漲會特別高,有機會導致海灣地區輕微水浸,氣象局預測星期日風勢會顯著緩和。

