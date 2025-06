【KTSF 陳爍嘉報導】

特朗普政府週五要求加州在60天內從聯邦資助的性教育計畫中,移除所有涉及性別認同的內容,否則將面臨失去資金的可能。

聯邦衛生與公眾服務部兒童與家庭管理局週五在致加州公共衛生部的一封信中,稱加州的「個人責任教育計畫PREP」不符合聯邦法律,認為該項目包含令人不安的性別意識形態內容,包括解釋性別認同可能與生理性別不同,以及有些人是跨性別者,或非二元性別者。

PREP計畫獲得了約600萬元的聯邦政府支持,旨在教育青少年避孕、自制能力和預防性傳染疾病。

加州官員表示,該計畫針對的是弱勢群體,例如無家可歸者收容所,和青少年司法機構中的青少年,而這不是加州K至12年級的性教育課程。

聯邦衛生與公眾服務部表示,正在審查其他州的PREP計畫中是否有類似內容。

