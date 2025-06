【KTSF】

對於美國是否會轟炸伊朗的問題,白宮發言人引述特特朗普說,特朗普將於未來兩個星期作出決定。

白宮發言人Karoline Leavitt週四引述總統特朗普說,特朗普將於未來兩個星期,決定是否會轟炸伊朗。

特朗普仍然認為「極有機會」,可以透過談判來達致美國和以色列,在伊朗核武計劃問題上提出的要求,就是伊朗必須放棄製造核武。

特朗普一直要求伊朗立即關閉其濃縮鈾的營運,以及任何潛在的核武生產。

