【全國新聞】特朗普簽署行政命令 容許TikTok在美國繼續營運多90天

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週四簽署行政命令,容許社交媒體平台TikTok可以在美國繼續營運多90天。

TikTok是中國短片分享平台抖音的海外版,母公司是字節跳動,美國國會去年通過法案,基於國家安全理由,以及擔心美國用戶的數據被濫用,因此限令字節跳動必須剝離TikTok在美國的業務,否則TikTok被禁止在美國使用。

這項法例原定今年1月,特朗普就職前一天生效,但特朗普重返白宮就職時宣布,將TikTok在美國「不賣即禁」的法例期限延長75天,之後再次延長到6月19日。

特朗普原先反對TikTok在美國使用,但他聲稱,因為TikTok曾經幫他在去年11月大選中爭取年輕選民的支持,所以他改變立場。

而今次是第三次將寬限期延長90天,今次寬限期到9月17日,以便有更多時間商談TikTok賣盤的事。

特朗普在日前表示,他認為習近平最後都會同意TikTok賣盤,他之前指示副總統萬斯,及時任國安顧問華爾茲,協調有關TikTok賣盤的事宜,雙方在4月時差些成交,但因為美中關稅戰而進展受阻。

當時有消息指,美方要求控股51%,而中方就利用TikTok賣盤來做籌碼,同美方討價還價,爭取特朗普政府在加徵關稅及晶片管制等方面讓步,事情無突破。

中國駐美大使週四表示,特朗普政府對於TikTok禁令並未改變立場,而中方會按照中國法律去處理,中方也要求美國提供公正、開放的營商環境。

雖然中方否認干預民營事業,但中國的國安法與反間諜法,要求中國所有的公司與國民必須配合政府的要求,這一點是導致美國國會立法禁止TikTok的原因之一。

另一個主要原因是數據私隱問題,TikTok一直都強調,沒有也將不會與中國政府分享美國用戶數據,TikTok聲稱,花費超過15億美元來加強數據安全,但是否能說服美方仍有待觀察。

