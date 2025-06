【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方在東灣奧克蘭(屋崙)展開緝毒行動,搜獲接近五磅芬太尼,超過五萬元現金,以及用來販毒的用具。

舊金山警方表示,星期三在奧克蘭Martin Luther King Jr. Way 3100號路段,與舊金山縣警局、聯邦緝毒局,以及加州公路巡警的緝毒小組聯合展開掃毒行動,搜獲超過五磅毒品,其中包括4.87磅芬太尼,以及52000多元現金,還有用來包裝毒品的用具,和磅重量的秤。

舊金山警方拘捕了四名奧克蘭居民,指他們涉嫌販毒的控罪,而其他城市也對幾名疑犯發出了通緝令。

舊金山警方最近展開連串緝毒行動,包括在田德隆區搜獲毒品和槍械,並拘捕了25人。

警方表示,自從2023年成立協調中心對付毒品市場之後,總共搜獲超過700多磅毒品,其中包括超過300磅的芬太尼。

