【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方在田德隆區附近一帶掃毒,拘捕了25人,並搜獲槍械與超過380克毒品。

舊金山警方指,週二在田德隆區沿著第6街一帶、Golden Gate Avenue 700號路段,以及Grove夾Hyde街執行掃毒行動,警員假扮買家購買毒品。

行動中,警方搜獲超過380克的毒品,包括芬太尼、安非他命、可卡因和海洛英,總共拘捕了25人。

舊金山警方2023年起設立英文簡稱DMACC的打擊毒品市場協調中心,旨在改善公共安全,解決舊金山芬太尼毒品問題,並改善街道環境。

警方指,先前的重點執法區域,集中在第7街、Mission街及聯合國廣場,現在這些街道環境明顯改善,犯罪率也下降。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。