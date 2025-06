【KTSF】

曾經在南灣有多項開發計劃的中國地產公司Z&L,旗下子公司在聖荷西的一塊地目前面對法拍的命運。

根據The Mercury News取得的市府資料,Z&L旗下子公司所擁有的South Almaden Boulevard 60和70號,曾經是Greyhound長途巴士的車站,目前已經沒有使用。

報告指業主拖欠上海商業銀行1,950萬的貸款,要是無法償還,銀行將在7月就這產業進行法拍。

Z&L已經放棄開發並賣掉4個產業,要是巴士站地點再賣掉的話,公司擁有的就只剩下靠近St. James公園的老教堂。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。