【灣區新聞】聖荷西市議會通過新政策 禁止向無家可歸者出租房車（視頻）

南灣聖荷西市議會以9比1的投票結果,通過了「房車出租」新政策,禁止向打算將房車用作住所的無家可歸者宣傳和出租房車。

8月之後,RV房車將被禁止停放在聖荷西的城市街道和私人領地。

聖荷西第二區市議員Pamela Campos是唯一投反對票的人,他擔心警方擁有過多自由裁量權,可以在沒有房主參與的情況下,向住在車內的人士發出傳票控告他們「非法侵入」,並逮捕他們。

他指出,聖荷西的兩個安全停車場,總共只能容納128輛車,不足以容納市內多達800名的房車居住者。

但市府官員反駁說,如果沒有這項政策,就沒有具體政策可以針對所謂「vanlording車屋房東」而執法。

這項政策緊隨聖荷西的「RV房車禁區」計劃之後推出,市政府打算設立禁止RV車停泊的最多30個臨時禁區和10個永久拖車區,以便清掃街道。

RV房車禁區計劃預計於今年內實施。

