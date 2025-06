【加州新聞】聖地牙哥邊境巡邏員在美墨邊境發現秘密隧道 用來走私毒品（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

南加州聖地牙哥的邊境巡邏人員,發現在美墨邊境地區有一條興建中的秘密隧道,用來走私毒品。

這條橫跨美墨邊境的秘密隧道,全長接近三千呎,其中3分之1面積位於美國境內,連接墨西哥城市Tijuana至南加州聖地牙哥,隧道的其中一個出口是連接到墨西哥一個商業貨倉。

調查人員也發現,隧道裡面鋪滿電線、照明、通風系統甚至配備電子追踪系統,方便運送大量違禁品。

消息指出,當聯邦執法人員首次進入隧道時,他們發現一些臨時架設的危險障礙物裝置,似乎是用來阻嚇執法人員繼續前進,從而揭發隧道的源頭。

今次是聯邦邊境巡邏人員連同國土安全部調查人員,以及墨西哥政府聯合的打擊行動,當局表示,正當美國加強空中和海上邊境安全之際,外國的恐怖組織就轉為地下活動。

