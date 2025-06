【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)實施的公共安全停電措施(PSPS)影響逾7千戶,而在週六或再有超過1萬戶受影響。

畫面上紅色三角形的位置,是受公共安全停電措施影響的地區,截止週五早上,有約7千名住戶受影響,遍及加州約12個縣。

受影響的縣中,以San Luis Obispo人數最多,涉及2,705戶,Monterey地區也有近2千戶停電,東灣Alameda縣亦有近70戶停電。

民眾可以到PG&E網站輸入地址,查詢是否屬於停電區域。

當局預計,部分地區將持續停電至週六下午。

氣象預報指,另一波強風將於週六抵達,屆時可能導致約1萬1千戶再度受影響。

