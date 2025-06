【KTSF 陳爍嘉報導】

PG&E週四開始在灣區多個縣斷電,以預防山火發生。

PG&E發言人表示,本次有計劃的公共安全斷電PSPS措施,於週四凌晨在Contra Costa縣開始實施,隨後Alameda、Santa Clara和San Joaquin等縣,也相繼實施斷電措施。

PG&E本週稍早表示,斷電可能影響15個縣部份地區的約1萬1500個用戶。

PG&E指出,由於北加州持續受大風天氣影響,到了本週末可能會有更多地區需要實施斷電措施。

PG&E計劃本週在斷電的地區開設14個社區資源中心,為受影響的居民提供水、零食和毯子等必需品,以及設備充電電源,和有關停電的最新資訊。

民眾可以到PG&E網站查看自己所在的地址是否受影響,並了解更多有關計劃停電的信息。

