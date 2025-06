【灣區新聞】奧克蘭市府宣布在全市18個交通黑點設置35部超速攝影機

【KTSF 蕭永耀報導】

奧克蘭(屋崙)市政府宣布將於今年底前,在全市18個交通黑點設置35部超速攝影機,以保障行人與駕駛者安全。

根據奧克蘭市交通局資料,市內約有8%的道路屬於交通事故黑點,六成以上的嚴重與致命車禍在以上道路發生,市府計劃在這些高風險路段安裝共35部固定式超速攝影機,作為今年試點計劃的一部分。

市議員Rowena Brown表示,她以郡交通委員身份,為計劃爭取到200萬美元經費,希望藉由科技執法,全面提升區内道路交通安全。

攝影機啟用後,將設有60天寬限期,期間違規者僅會收到警告信,不會被罰款,寬限期過後,若駕駛超速超過限速11英里以上,登記車主將會收到50至500美元不等的罰款。

近5年來,奧克蘭市每年平均發生最少30宗交通死亡事故,市府期望新系統能有效減少傷亡。

官員指出,其他大城市引入類似系統後,超速情況最多可減少達94%,而奧克蘭也將成為加州繼舊金山(三藩市)之後,第二個實施此計劃的城市,整個項目由市交通局負責監督與評估,相關數據與最新進度,將定期於市政府網站公布。

