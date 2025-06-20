【灣區新聞】舊金山「No Kings」遊行期間長者被車撞受傷 懷疑涉案華裔司機否認控罪

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）上星期六「No Kings」（不要國王）遊行期間發生汽車撞倒人後，司機不顧而去的事件，一名長者受傷，懷疑涉案的華裔司機被地檢處落案起訴，他否認所有控罪。

案件發生在上星期六6月14日，舊金山當日有數萬人參加「No Kings」（不要國王）遊行，示威者由Dolores公園遊行到Market街，最後在市政廣場集會。

根據法庭文件顯示，44歲華裔男子Hauwei Lien，當時駕駛一輛紅色Tesla汽車，他涉嫌駛入Market街時，遇上人群未有停車，反而加速前進。

一名69歲男子將手放在車頭蓋上試圖阻攔，但不成功，Lien加速，撞倒該名男子，將他撞上車頭上，Lien然後繼續行駛至Guerrero街。

調查顯示，涉事車輛曾急煞與急轉彎，將男子從車頭拋落地，Lien涉嫌輾過其右腳，傷者額頭受傷及兩根腳趾骨折。

地檢處落案起訴Lien三項重罪，包括虐待長者，以致命武器傷人與肇事逃逸。

Lien現在被拘留，不准保釋，他將於6月23日再出庭應訊。

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