【灣區新聞】舊金山「No Kings」遊行期間長者被車撞受傷 懷疑涉案華裔司機否認控罪

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山(三藩市)上星期六「No Kings」(不要國王)遊行期間發生汽車撞倒人後,司機不顧而去的事件,一名長者受傷,懷疑涉案的華裔司機被地檢處落案起訴,他否認所有控罪。

案件發生在上星期六6月14日,舊金山當日有數萬人參加「No Kings」(不要國王)遊行,示威者由Dolores公園遊行到Market街,最後在市政廣場集會。

根據法庭文件顯示,44歲華裔男子Hauwei Lien,當時駕駛一輛紅色Tesla汽車,他涉嫌駛入Market街時,遇上人群未有停車,反而加速前進。

一名69歲男子將手放在車頭蓋上試圖阻攔,但不成功,Lien加速,撞倒該名男子,將他撞上車頭上,Lien然後繼續行駛至Guerrero街。

調查顯示,涉事車輛曾急煞與急轉彎,將男子從車頭拋落地,Lien涉嫌輾過其右腳,傷者額頭受傷及兩根腳趾骨折。

地檢處落案起訴Lien三項重罪,包括虐待長者,以致命武器傷人與肇事逃逸。

Lien現在被拘留,不准保釋,他將於6月23日再出庭應訊。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。