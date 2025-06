【KTSF】

東灣Livermore警方拘捕了三名年齡介乎12至15歲的未成年人,懷疑他們涉及市內49宗汽車爆竊案。

警方指,三名未成年疑犯,年齡分別是12歲、14歲和15歲,在5月5日至6月3日期間,他們涉嫌在Livermore市中心附近爆竊49輛汽車。

警方表示,犯案手法都是砸碎車窗,而發生的時間均在夜晚,被盜的物品包括USB、電池組、太陽眼鏡和銀包等。

經調查後,警方鎖定三名涉案疑犯,並持搜查令,在他們的住所搜獲了部分贓物。

案件交由Alameda縣地檢處少年緩刑部跟進。

