【灣區新聞】舊金山週日將舉行六月節慶祝遊行 市中心多處將封路（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）本週日將舉行 六月節慶祝遊行，市中心多處將會封路，多條Muni巴士路線改道或暫停，市民出行請提早規劃。

舊金山的六月節遊行將於星期日上午11點由Market街夾Spear街交界起步，一直去到Civic Center市政廣場，當日早上7時到下午1時，位於遊行起點的Market街、Spear街、Steuart街等街道將會封閉，影響範圍包括Embarcadero海旁部分地區，而遊行終點，即是市府大樓附近的Van Ness部分地區會封路。

舊金山交通局表示，F線觀光電車、K線、N線、S線及多條巴士路線，將於遊行期間改道，或僅行駛部分路段後折返，亦有路線設臨時終點站，或暫停部分服務。

舊金山交通局建議市民可搭乘Muni地鐵至Embarcadero、Montgomery、Powell或Civic Center站，避開地面交通，節省時間。

由於行經華埠的30號和45號巴士服務會受影響，市民可乘搭中央地鐵出入華埠，民眾可透過市府官網或Muni App，即時掌握封路與改道資訊。

詳情可瀏覽；https://www.sfmta.com/blog/join-us-june-22-juneteenth-parade-highlights-and-travel-tips

提醒大家，本週日出行盡量搭乘公共交通，避免駕車前往市中心，並預留足夠時間以免延誤行程。

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