北加州Humboldt縣Petrolia週五凌晨發生3.4級地震。

根據USGS地質研究所,Petrolia凌晨12時49分發生3.4級地震,震央位於Petrolia以西約25英里,震源深度約10英里。

附近的Eureka和Fortuna的居民都通報感受得到震動,至今未有受收到任何損毀和傷亡報告。

