【全國新聞】特朗普取消DEI政策 導致六月節慶祝活動縮減規模

【KTSF 張麗月報導】

週四是六月節，紀念結束黑奴制度的聯邦假期，全美各地都有慶祝活動，但由於特朗普政府取消DEI多元平等共融政策，因此今年有部份慶祝活動要縮減規模，甚至取消。

威斯康辛州Milwaukee市長久以來都慶祝六月節，該市週三已經飄起六月節旗幟，不過全美有部份社區取消或縮減這些慶祝活動，因為特朗普政府取消DEI多元平等共融政策，以及反對舉辦慶祝多元的活動。

田納西大學歷史及非洲研究學系教授Robert Bland表示，這類政策決定反映了國家前進和倒退的部份歷史，往往跟當前政治氣候有關，他認為民眾一定要為歷史、為權利和公義不斷爭取。

Bland說：「很明顯這跟現時政治氣候有莫大關係，我們可以見到在多方面有逆轉現象，即使我們在George Floyd的示威浪潮中有所進展

西維珍尼亞州共和黨籍州長Patrick Morrisey表示，由於州府財政緊縮，所以週四並不是州政府僱員的有薪聯邦假期。

西維珍尼亞州的美國民權自由聯盟發表聲明說，Morrisey州長的決定反映出他對種族缺乏了解，或不關心種族問題。

消息指出，如果要取消一個聯邦假期，必須經由國會批准通過才行。

專家警告說，縮減六月節慶祝活動令人關注，因為這個節日背後所隱藏的意義、歷史及其重要性可能會消失。

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