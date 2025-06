【全國新聞】Little Remedies兒童蜂蜜止咳糖漿驗出病菌需召回

【KTSF 朱慧琪報導】

藥物製造商Medtech Products宣布召回旗下一款為兒童而設的蜂蜜止咳糖漿,原因是產品驗出可引致嚴重食物中毒的病菌,情況嚴重的話有可能致命。

Medtech Products宣布回收旗下Little Remedies的蜂蜜止咳糖漿,原因是產品被驗出含有可致命的蠟樣芽孢桿菌(Bacillus cereus)。

這種病菌會引發好像食物中毒的徵狀,輕則腹瀉和嘔吐,重則可能會導致死亡。

這次自願性回收涉及五個批次,於2022年12月至今年6月期間,在Walgreens、Target、CVS和Safeway等超市及網上平台售出,回收批次的有效期最長至2026年12月。

雖然暫時未有收到嚴重不良反應報告,但Medtech呼籲消費者立即停止使用,並聯絡公司申請退款,如曾使用產品後感到不適,應儘快求醫。

這次回收行動已通報食品及藥品管理局(FDA)。

