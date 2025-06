【灣區新聞】6月19號六月節 灣區政府部門辦公時間有所調整（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

6月19號星期四是聯邦假日六月節(Juneteenth),舊金山(三藩市)灣區的政府部門與交通工具,辦公時間都有所調整。

6月19號的六月節,是紀念1865年最後一批奴隸在德州得到解放,象徵美國奴隸制度正式終結,今年假期落在星期四,銀行與金融市場都會休息休巿,但自動提款機則維持運作。

聯邦機構會休假,包括美國郵政總局(USPS),當日不投遞一般郵件,但Priority Mail Express仍照常配送,郵局內的自助櫃台仍可使用。

大多數加州州政府辦公室照常開放,不提供有薪假但州府員工,可選擇以個人假抵休。

加州車輛管理局(DMV)維持正常營業時間。

灣區多數市政府與縣政府機關關閉,包括法院與大部份公立圖書館,大部份商店與企業照常營業。為慶祝Juneteenth所推出的特別優惠,而全美的國家公園都會免費開放。

Caltrain和灣區捷運(BART)會維持正常平日時間表運作。

