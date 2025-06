【KTSF 張麗月報導】

5月份全國零售銷售明顯下跌,反映出消費者縮減了開支。

根據聯邦商務部,5月份包括零售店和餐館在內的全國零售銷售下跌近1%,比前一個月明顯下跌,主要受到汽車銷售大跌3.5%拖累。

在3月時,特朗普政府徵收的25%汽車及零件入口關稅,未實施之前,民眾曾經趕緊買車,如果不計汽車項目,整體零售銷售就溫和下跌0.3%。

報告指出,通脹已經穩步降溫,失業率也保持在低水平,所以預測未來幾個月的消費市道仍會保持穩定,而整體經濟大致上仍然穩健。

有經濟專家表示,數據顯示,消費者正在縮減開支,但並沒有完全停止消費,正如整體經濟一樣,面對關稅戰不明朗前景,消費市道仍然保持韌性。

