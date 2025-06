【KTSF】

美國今年5月一度暫停學生簽證審理,原因未明,現時宣佈恢復核發外國學生簽證,但就要求審查申請人的社交媒體帳號,此舉引發對個人私隱與言論自由的憂慮。

國務院表示,領事官員將特別留意申請者是否曾在貼文或私訊中,表達對美國政府、文化、制度或建國原則的敵意言論。

根據公開聲明,若申請者拒絕將社群帳號設為「公開」或配合審查,將可能被視為有意規避要求,或隱瞞網上行為,或會成為簽證被拒的理由之一。

