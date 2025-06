【國際新聞】美國調派更多艦艇及軍機前往中東 強調為加強防禦

【有線新聞】

美國調派更多軍機和艦艇前往中東,強調是加強防禦。因應中東緊張局勢升溫,中國組織撤僑行動,逾790名公民已從伊朗轉移到安全地方。

美軍航空母艦卡爾文森號過去七個月部署在阿拉伯海,為阿曼灣及波斯灣沿岸美軍和基地提供安全保障。另一艘在印太地區執行任務的航母尼米茲號原定本周停泊越南,日前離開南海後正前往中東。

消息指尼米茲號因緊急行動需要而取消行程,預計月底抵達中東接替卡爾文森號,不過卡爾文森號並非即時返回基地,意味中東地區屆時將同時有兩個航空母艦打擊群。

這兩艘核動力航母可容納逾5,000人,搭載60多架戰機。而打擊群的導彈驅逐艦及巡洋艦配備戰斧巡航導彈,可打擊數百公里外的目標。路透社引述消息,華府亦調派更多戰機到中東,包括F-16、F-22和F-35戰機,擴大戰機部署範圍,不過華府官員強調只是加強防禦。

伊朗曾警告,若華府與以軍聯手攻擊伊朗核設施,德黑蘭政府將報復美軍的中東軍事基地。《紐約時報》引述伊朗官員,首要目標是駐伊拉克美軍,之後是其他擁有美軍基地的阿拉伯國家。

中東緊張局勢升溫,多國陸續由伊朗及以色列撤僑。在北京,外交部稱與駐伊朗使領館協調,逾790名公民已從伊朗轉移到安全地方,正安排逾1,000人撤離。

駐阿塞拜疆、土庫曼等周邊國家使領館亦派出工作組,在邊境口岸協助公民通關,並為後續安置或中轉回國提供協助。外交部又指部分中國公民已離開以色列。

